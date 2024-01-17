Макрон анонсировал визит на Украину

Французский лидер Эмманюэль Макрон анонсировал свой визит в Киев, в рамках которого будут согласованы новые поставки вооружений Украине. В ходе пресс-конференции он также сообщил, что в ходе поездки будет подписано двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

"Вместе с поставками вооружений и соглашениями, которые мы финализируем, я планирую посетить в феврале Украину. Я объявлю о завершении работы над этими текстами, начнутся поставки вооружений, о которых я говорил", — подчеркнул Макрон.

Париж планирует передать Киеву 40 ракет SCALP и "сотни бомб", которые будут поставлены Украине "в реальном времени, сразу после объявления". Вместе с этим он пообещал поддерживать Незалежную, в частности, обучая её солдат на своей территории.

Упомянутое Макроном соглашение содержит гарантии безопасности для Украины. Работа над ним будет завершена в ближайшие недели, добавил президент.