Макрон анонсировал визит на Украину
Макрон намерен посетить Киев в феврале для обсуждения поставок вооружений
Французский лидер Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Christian Liewig - Corbis
Французский лидер Эмманюэль Макрон анонсировал свой визит в Киев, в рамках которого будут согласованы новые поставки вооружений Украине. В ходе пресс-конференции он также сообщил, что в ходе поездки будет подписано двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
"Вместе с поставками вооружений и соглашениями, которые мы финализируем, я планирую посетить в феврале Украину. Я объявлю о завершении работы над этими текстами, начнутся поставки вооружений, о которых я говорил", — подчеркнул Макрон.
Париж планирует передать Киеву 40 ракет SCALP и "сотни бомб", которые будут поставлены Украине "в реальном времени, сразу после объявления". Вместе с этим он пообещал поддерживать Незалежную, в частности, обучая её солдат на своей территории.
Упомянутое Макроном соглашение содержит гарантии безопасности для Украины. Работа над ним будет завершена в ближайшие недели, добавил президент.
Ранее Киев посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Вместе с Владимиром Зеленским он подписал договор о гарантиях безопасности, которые будут действовать до ожидаемого Незалежной вступления в НАТО. В рамках документа, по словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, Киев сделает всё для защиты Соединённого Королевства.