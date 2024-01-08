Премьер-министр Франции ушла в отставку
Макрон сообщил об отставке премьер-министра Франции Элизабет Борн
Премьер-министр Франции Элизабет Борн. Обложка © Getty Images / Chesnot
Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку. Об этом сообщил президент страны Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Макрон написал, что удовлетворил просьбу главы кабинета министров об отставке и поблагодарил её за "преданность делу и решимость". Как сообщает Елисейский дворец, она продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового правительства.
"Элизабет Борн подала президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, которое было принято. Вместе с другими членами кабинета министров она будет и далее исполнять текущие обязанности до назначения нового правительства", — говорится в сообщении.
Элизабет Борн 62 года. Она занимала пост премьер-министра Франции с 16 мая 2022 года, а до этого возглавляла ряд министерств, в частности заморских территорий, труда, занятости и интеграции, а также комплексных экологических преобразований. Борн — вторая в истории Франции женщина, ставшая премьером, после Эдит Крессон.