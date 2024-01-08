Премьер-министр Франции ушла в отставку

Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку. Об этом сообщил президент страны Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Макрон написал, что удовлетворил просьбу главы кабинета министров об отставке и поблагодарил её за "преданность делу и решимость". Как сообщает Елисейский дворец, она продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового правительства.

"Элизабет Борн подала президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, которое было принято. Вместе с другими членами кабинета министров она будет и далее исполнять текущие обязанности до назначения нового правительства", — говорится в сообщении.