Самолёт с Лавровым приземлился в Нью-Йорке, где скоро обсудят тему Украины
Глава МИД РФ Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН
Глава Министерства иностранных дел РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в конференции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
По данным информагентства, самолёт с министром на борту благополучно приземлился в аэропорту города. Также сообщается, что во время полёта никаких непредвиденных обстоятельств не возникло. Стоит отметить, что маршрут воздушного судна проходил в облёт недружественных стран, в связи с чем длительность перелёта из России в Соединённые Штаты составила 12 часов 45 минут.
Напомним, что на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о запланированном визите главы ведомства Сергея Лаврова в Нью-Йорк. По словам дипломата, в период с 22 по 24 января министр примет участие в заседаниях Совбеза ООН, посвящённых Ближнему Востоку и Украине.
t.me / МИД России