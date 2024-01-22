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22 января, 02:26

Самолёт с Лавровым приземлился в Нью-Йорке, где скоро обсудят тему Украины

Глава МИД РФ Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН

Глава Министерства иностранных дел РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в конференции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По данным информагентства, самолёт с министром на борту благополучно приземлился в аэропорту города. Также сообщается, что во время полёта никаких непредвиденных обстоятельств не возникло. Стоит отметить, что маршрут воздушного судна проходил в облёт недружественных стран, в связи с чем длительность перелёта из России в Соединённые Штаты составила 12 часов 45 минут.

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Напомним, что на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о запланированном визите главы ведомства Сергея Лаврова в Нью-Йорк. По словам дипломата, в период с 22 по 24 января министр примет участие в заседаниях Совбеза ООН, посвящённых Ближнему Востоку и Украине.

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t.me / МИД России

Алексей Соловьёв
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