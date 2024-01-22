Самолёт с Лавровым приземлился в Нью-Йорке, где скоро обсудят тему Украины

Глава Министерства иностранных дел РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в конференции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По данным информагентства, самолёт с министром на борту благополучно приземлился в аэропорту города. Также сообщается, что во время полёта никаких непредвиденных обстоятельств не возникло. Стоит отметить, что маршрут воздушного судна проходил в облёт недружественных стран, в связи с чем длительность перелёта из России в Соединённые Штаты составила 12 часов 45 минут.