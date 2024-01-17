В МИД рассказали о запланированном визите Лаврова в Нью-Йорк

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о запланированном визите главы ведомства Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Там 22–24 января дипломат примет участие в дебатах Совбеза ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине.

"Да", — сказала она в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о том, будет ли участие Лаврова очным.