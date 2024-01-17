В МИД рассказали о запланированном визите Лаврова в Нью-Йорк
Захарова: Лавров посетит Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совбеза ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о запланированном визите главы ведомства Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Там 22–24 января дипломат примет участие в дебатах Совбеза ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине.
"Да", — сказала она в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о том, будет ли участие Лаврова очным.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в сентябре выступал на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Дипломат тогда сделал ряд важных заявлений, например указал, что западные представители строят "империю лжи". Также глава министерства уличил их в создании военных союзов на Востоке и рассказал, где повторяется печальная история Минских соглашений.
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