Регион

Уведомления отключены

17 января, 11:53

В МИД рассказали о запланированном визите Лаврова в Нью-Йорк

Захарова: Лавров посетит Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совбеза ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о запланированном визите главы ведомства Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Там 22–24 января дипломат примет участие в дебатах Совбеза ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине.

"Да", — сказала она в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о том, будет ли участие Лаврова очным.

Мир услышал посыл России на ГА ООН, заявили в МИД
Мир услышал посыл России на ГА ООН, заявили в МИД

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в сентябре выступал на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Дипломат тогда сделал ряд важных заявлений, например указал, что западные представители строят "империю лжи". Также глава министерства уличил их в создании военных союзов на Востоке и рассказал, где повторяется печальная история Минских соглашений.

Обложка ©

Getty Images / EuropaNewswire / Gado

Николь Вербер
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров