Мир услышал посыл России на ГА ООН, заявили в МИД

Международное сообщество услышало позицию и посыл российской стороны, которые были озвучены на полях Генеральной Ассамблеи ООН, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Политик назвал абсолютно честной и откровенной речь главы МИД России Сергея Лаврова в ходе его выступления в Нью-Йорке, который заявил о необходимости уважения и соблюдения принципов Устава ООН. При этом он отметил, что порой высказывания российской стороны могут быть и жёсткими в определении тех вызовов и опасностей, с которыми сегодня вынуждено справляться международное сообщество.