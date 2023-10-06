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6 октября, 12:56

Мир услышал посыл России на ГА ООН, заявили в МИД

Вершинин: Международное сообщество услышало посыл России на полях ГА ООН

Международное сообщество услышало позицию и посыл российской стороны, которые были озвучены на полях Генеральной Ассамблеи ООН, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Политик назвал абсолютно честной и откровенной речь главы МИД России Сергея Лаврова в ходе его выступления в Нью-Йорке, который заявил о необходимости уважения и соблюдения принципов Устава ООН. При этом он отметил, что порой высказывания российской стороны могут быть и жёсткими в определении тех вызовов и опасностей, с которыми сегодня вынуждено справляться международное сообщество.

"Поэтому был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч. Он был понят", — сказал Вершинин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".

"Пишите правду": Лавров поставил на место журналистку Reuters

"Пишите правду": Лавров поставил на место журналистку Reuters

Напомним, в ходе выступления на Генассамблее ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений в адрес представителей Запада, подчеркнув, в частности, что они строят "империю лжи", уличил их в создании военных союзов на Востоке, а также рассказал, где повторяется печальная история Минских соглашений.

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ТАСС / AP / Mary Altaffer

Николь Вербер
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