Мир услышал посыл России на ГА ООН, заявили в МИД
Вершинин: Международное сообщество услышало посыл России на полях ГА ООН
Международное сообщество услышало позицию и посыл российской стороны, которые были озвучены на полях Генеральной Ассамблеи ООН, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Политик назвал абсолютно честной и откровенной речь главы МИД России Сергея Лаврова в ходе его выступления в Нью-Йорке, который заявил о необходимости уважения и соблюдения принципов Устава ООН. При этом он отметил, что порой высказывания российской стороны могут быть и жёсткими в определении тех вызовов и опасностей, с которыми сегодня вынуждено справляться международное сообщество.
"Поэтому был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч. Он был понят", — сказал Вершинин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Напомним, в ходе выступления на Генассамблее ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений в адрес представителей Запада, подчеркнув, в частности, что они строят "империю лжи", уличил их в создании военных союзов на Востоке, а также рассказал, где повторяется печальная история Минских соглашений.
ТАСС / AP / Mary Altaffer