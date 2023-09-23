"Пишите правду": Лавров поставил на место журналистку Reuters
Лавров в ходе брифинга в ООН рекомендовал журналистке Reuters писать правду
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы 78-й сессии Генассамблеи ООН рекомендовал журналистке Reuters писать правду. Так он ответил на её вопрос, можно ли сказать, что Москва отклонила предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по возобновлению зерновой сделки.
"Если вы хотите какую-нибудь гадость обязательно написать и слово "rejected" (отклонил. — Прим. Лайфа) вам нравится, это ваш выбор. Мы объяснили генсеку ООН, почему его предложения [по возобновлению зерновой сделки] не могут работать. Мы их не отвергаем, они просто нереализуемы сами по себе. Правду пишите в следующий раз", — сказал Лавров.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что возобновление зерновой инициативы с Турцией, ООН и Украиной о вывозе сельхозпродукции из черноморских портов возможно только после получения реальной отдачи по выводу сельскохозяйственной продукции из России на мировые рынки.
Действие зерновой сделки было приостановлено по инициативе России 18 июля из-за игнорирования условий Москвы. Вместе с тем РФ отозвала гарантии безопасности для судов в черноморском коридоре. 4 сентября по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин заявил, что реанимация сделки по зерну возможна после снятия санкций на экспорт из РФ. 5 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением по созданию механизма посредничества для возобновления сделки без прямого подключения к SWIFT. А Эрдоган призвал G20 выполнить ряд требований РФ.
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