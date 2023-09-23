"Пишите правду": Лавров поставил на место журналистку Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы 78-й сессии Генассамблеи ООН рекомендовал журналистке Reuters писать правду. Так он ответил на её вопрос, можно ли сказать, что Москва отклонила предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по возобновлению зерновой сделки.

"Если вы хотите какую-нибудь гадость обязательно написать и слово "rejected" (отклонил. — Прим. Лайфа) вам нравится, это ваш выбор. Мы объяснили генсеку ООН, почему его предложения [по возобновлению зерновой сделки] не могут работать. Мы их не отвергаем, они просто нереализуемы сами по себе. Правду пишите в следующий раз", — сказал Лавров.