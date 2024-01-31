Путин: Экспертиза подтвердила, что российский Ил-76 был сбит ракетой Patriot
Российский Ил-76 был сбит ракетой из американской системы Patriot, что уже доказано результатами экспертизы. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами.
Путин о том, что Ил-76 был сбит ракетой системы Patriot. Видео © LIFE
"Самолёт сбит, это уже установлено точно, — американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила", — сказал российский политик.
Напомним, военно-транспортный Ил-76 был сбит и потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области 24 января. В этот момент на борту находились 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но позже попыталась всё отыграть назад. Ранее уточнялось, что предварительно ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства. СК и Минобороны РФ выяснили, что удар был нанесён из ЗРК, который находился в селе Липцы Харьковской области.
ТАСС / Сергей Бобылев