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31 января, 14:26

Путин: Экспертиза подтвердила, что российский Ил-76 был сбит ракетой Patriot

Российский Ил-76 был сбит ракетой из американской системы Patriot, что уже доказано результатами экспертизы. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами.

Путин о том, что Ил-76 был сбит ракетой системы Patriot. Видео © LIFE

"Самолёт сбит, это уже установлено точно, — американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила", — сказал российский политик.

Путин: Зачем ВСУ сбили Ил-76? Я не знаю...
Путин: Зачем ВСУ сбили Ил-76? Я не знаю...

Напомним, военно-транспортный Ил-76 был сбит и потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области 24 января. В этот момент на борту находились 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но позже попыталась всё отыграть назад. Ранее уточнялось, что предварительно ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства. СК и Минобороны РФ выяснили, что удар был нанесён из ЗРК, который находился в селе Липцы Харьковской области.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Юрий Лысенко
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