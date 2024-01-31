Путин: Зачем ВСУ сбили Ил-76? Я не знаю...
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Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин признался, что не знает, зачем ВСУ сбили военно-транспортный Ил-76, который перевозил украинских пленных. Речь об этом зашла в ходе его встречи с доверенными лицами в среду, 31 января.
По словам Путина, если можно теоретически предположить, зачем украинская армия наносит удары по мирным городам, хотя и это, безусловно, преступление, то катастрофа Ил-76 осмыслению не поддаётся.
"Зачем они это сделали? Я не знаю, я не понимаю. Если можно ещё представить себе, зачем они обстреливают мирные города, может, отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов контрнаступления, показать, что они что-то могут, спровоцировать нас на зеркальные меры для ударов по гражданским целям, ведь мы-то поражаем объекты инфраструктуры, прежде всего военной и военной промышленности", — рассуждает российский лидер.
Со слов Путина, можно было бы предположить, что они сделали это случайно, но тогда это всё равно преступление, хоть и по неосторожности.
"Разные могут быть предположения, даже не буду гадать", — отметил он.
Как сообщал Лайф, ВСУ сбили военно-транспортный Ил-76, который упал в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но, после того как стало известно о своих пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства. СК и Минобороны РФ выяснили, что удар был нанесён из ЗРК, который находился в селе Липцы Харьковской области.