Путин: Зачем ВСУ сбили Ил-76? Я не знаю...

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин признался, что не знает, зачем ВСУ сбили военно-транспортный Ил-76, который перевозил украинских пленных. Речь об этом зашла в ходе его встречи с доверенными лицами в среду, 31 января.

По словам Путина, если можно теоретически предположить, зачем украинская армия наносит удары по мирным городам, хотя и это, безусловно, преступление, то катастрофа Ил-76 осмыслению не поддаётся.

"Зачем они это сделали? Я не знаю, я не понимаю. Если можно ещё представить себе, зачем они обстреливают мирные города, может, отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов контрнаступления, показать, что они что-то могут, спровоцировать нас на зеркальные меры для ударов по гражданским целям, ведь мы-то поражаем объекты инфраструктуры, прежде всего военной и военной промышленности", — рассуждает российский лидер.

Со слов Путина, можно было бы предположить, что они сделали это случайно, но тогда это всё равно преступление, хоть и по неосторожности.