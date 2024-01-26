"Долбанули": Путин назвал преступлением Киева удар по Ил-76

"То, что произошло, — это преступление. Или по неосторожности, или специально, но в любом случае это преступление. Такие преступления каждый день они совершают, в том числе в отношении гражданских лиц. Везли, казалось бы, их граждан, их военнослужащих, нет, долбанули тут. Мы сожалеем только о наших лётчиках", — сказал президент.