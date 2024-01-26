"Долбанули": Путин назвал преступлением Киева удар по Ил-76
Путин назвал преступлением киевского режима удар по Ил-76
Российский лидер Владимир Путин назвал удар по самолёту Ил-76, который был сбит под Белгородом, преступлением киевского режима. Соответствующее заявление прозвучало в ходе встречи президента со студентами – участниками специальной военной операции (СВО) в Санкт-Петербурге.
Путин назвал преступлением киевского режима удар по Ил-76. Видео © LIFE
"То, что произошло, — это преступление. Или по неосторожности, или специально, но в любом случае это преступление. Такие преступления каждый день они совершают, в том числе в отношении гражданских лиц. Везли, казалось бы, их граждан, их военнослужащих, нет, долбанули тут. Мы сожалеем только о наших лётчиках", — сказал президент.
Путин поручил СК РФ максимально обнародовать детали катастрофы с Ил-76. Глава государства выразил соболезнования членам семей экипажа самолёта.
Как сообщал Лайф, ВСУ сбили военно-транспортный Ил-76, который упал в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но, после того как стало известно о своих пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства. СК и Минобороны РФ выяснили, что удар был нанесён из ЗРК, который находился в селе Липцы Харьковской области.
Kremlin.ru