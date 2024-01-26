Путин поручит СК РФ максимально обнародовать детали катастрофы с Ил-76
Через два-три дня эксперты смогут определить, какими точно западными ракетами был сбит военно-транспортный самолёт Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО. Он также высказался за максимальное обнародование результатов расследования катастрофы — чтобы даже на Украине понимали, что на самом деле произошло.
"Там чёрные ящики есть, всё будет собрано, показано. Я попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали по максимуму все обстоятельства преступления, чтобы люди на Украине знали, что реально произошло", — подчеркнул глава государства.
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал катастрофу Ил-76. Видео © LIFE
Напомним, что ВСУ сбили военно-транспортный самолёт Ил-76. Он упал в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 украинских пленных, летевших на обмен, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все они погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но после того, как стало известно о своих пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства. СК и Минобороны РФ выяснили, что удар был нанесён из ЗРК, который находился в селе Липцы Харьковской области. Расшифровка чёрных ящиков Ил-76 уже началась.
Kremlin.ru