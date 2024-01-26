Путин поручит СК РФ максимально обнародовать детали катастрофы с Ил-76

Через два-три дня эксперты смогут определить, какими точно западными ракетами был сбит военно-транспортный самолёт Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО. Он также высказался за максимальное обнародование результатов расследования катастрофы — чтобы даже на Украине понимали, что на самом деле произошло.