В Москве началась расшифровка чёрных ящиков сбитого ВСУ Ил-76 26 января, 08:30 Обстановка на месте крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. Обложка © ТАСС

Чёрные ящики сбитого ВСУ российского военно-транспортного самолёта Ил-76 — речевой самописец и прибор регистрации параметров полёта — доставлены для экспертизы, их состояние пригодно для расшифровки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника, на расшифровку чёрных ящиков в среднем требуется 20–30 минут, хотя бывают исключения. Важны три последние минуты полёта, добавил он. Расшифровка речевого самописца позволит по реакции пилотов определить, было ли внешнее воздействие на воздушное судно и в какой момент.

"Сейчас главное — понять, из какой ракеты — Patriot или Iris-T — был поражён самолёт", — добавил источник.

Авторы Александра Вишнякова