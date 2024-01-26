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В Москве началась расшифровка чёрных ящиков сбитого ВСУ Ил-76

26 января, 08:30
Обстановка на месте крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. Обложка © ТАСС

Обстановка на месте крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. Обложка © ТАСС

Чёрные ящики сбитого ВСУ российского военно-транспортного самолёта Ил-76 — речевой самописец и прибор регистрации параметров полёта — доставлены для экспертизы, их состояние пригодно для расшифровки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Полянский предрёк Вашингтону и Берлину участь соучастников теракта с Ил-76
Полянский предрёк Вашингтону и Берлину участь соучастников теракта с Ил-76

По словам собеседника, на расшифровку чёрных ящиков в среднем требуется 20–30 минут, хотя бывают исключения. Важны три последние минуты полёта, добавил он. Расшифровка речевого самописца позволит по реакции пилотов определить, было ли внешнее воздействие на воздушное судно и в какой момент.

"Сейчас главное — понять, из какой ракеты — Patriot или Iris-T — был поражён самолёт", — добавил источник.

Фрагменты тел и самолёта: Опубликованы жуткие кадры с места крушения Ил-76
Фрагменты тел и самолёта: Опубликованы жуткие кадры с места крушения Ил-76

Напомним, что авиакатастрофа с военно-транспортным Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но после того, как стало известно о своих пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. А Владимиру Зеленскому понадобилось 14 часов на подготовку первого заявления о катастрофе. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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