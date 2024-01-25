Фрагменты тел и самолёта: Опубликованы жуткие кадры с места крушения Ил-76

Следственный комитет показал видео работы следователей, криминалистов и экспертов на месте крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. Кадры с воздуха опубликованы в официальном телеграм-канале СК РФ.

Место крушения самолёта Ил-76. Видео © T.me / Следком

На видео можно заметить разлетевшиеся по округе части воздушного судна, а также фрагменты тел. В поле, куда упал самолёт, образовалось большое чёрное пятно.