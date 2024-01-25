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25 января, 19:17

Фрагменты тел и самолёта: Опубликованы жуткие кадры с места крушения Ил-76

СК опубликовал кадры с места крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области

Следственный комитет показал видео работы следователей, криминалистов и экспертов на месте крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. Кадры с воздуха опубликованы в официальном телеграм-канале СК РФ.

Место крушения самолёта Ил-76. Видео © T.me / Следком

На видео можно заметить разлетевшиеся по округе части воздушного судна, а также фрагменты тел. В поле, куда упал самолёт, образовалось большое чёрное пятно.

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Ранее Лайф сообщал, что российские следователи возбудили уголовное дело о теракте по делу о сбитом украинской ракетой самолёте Ил-76 ВКС РФ в Белгородской области, который перевозил пленных украинцев.

Напомним, 24 января ВСУ нанесли удар по российскому Ил-76, который затем упал в Корочанском районе Белгородской области. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Все погибли. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства, их мог выпустить американский ЗРК Patriot. Предполагаемые обломки ракет уже найдены на месте катастрофы, также в обшивке самолёта остались поражающие элементы снарядов.

Обложка ©

T.me / Следком

Александра Мышляева
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