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25 января, 15:29

В обшивке упавшего под Белгородом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты

В обшивке упавшего под Белгородом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты. Обложка © LIFE

В обшивке упавшего под Белгородом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты. Обложка © LIFE

В обломках военно-транспортного самолёта Ил-76, накануне потерпевшего крушение в Белгородской области, найдены поражающие элементы украинской ракеты: часть из них застряла в обшивке, а многие пробили её насквозь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

"При детальном обследовании обломков воздушного судна найдены сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что определить тип ракеты по поражающим элементам можно будет только при проведении баллистической экспертизы.

Ранее СМИ узнали, что на месте крушения Ил-76 также нашли обломки, которые, предположительно, могут быть элементами управляемой зенитной ракеты.

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Напомним, что авиакатастрофа с военно-транспортным Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но после того, как стало известно о своих пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. А Владимиру Зеленскому понадобилось 14 часов на подготовку первого заявления о катастрофе. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства. France Info узнало, что их мог выпустить американский ЗРК Patriot.

Александра Вишнякова
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