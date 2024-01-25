В обшивке упавшего под Белгородом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты
В обшивке упавшего под Белгородом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты. Обложка © LIFE
В обломках военно-транспортного самолёта Ил-76, накануне потерпевшего крушение в Белгородской области, найдены поражающие элементы украинской ракеты: часть из них застряла в обшивке, а многие пробили её насквозь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
"При детальном обследовании обломков воздушного судна найдены сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что определить тип ракеты по поражающим элементам можно будет только при проведении баллистической экспертизы.
Ранее СМИ узнали, что на месте крушения Ил-76 также нашли обломки, которые, предположительно, могут быть элементами управляемой зенитной ракеты.
Напомним, что авиакатастрофа с военно-транспортным Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но после того, как стало известно о своих пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. А Владимиру Зеленскому понадобилось 14 часов на подготовку первого заявления о катастрофе. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства. France Info узнало, что их мог выпустить американский ЗРК Patriot.