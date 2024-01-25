В обшивке упавшего под Белгородом Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты

В обломках военно-транспортного самолёта Ил-76, накануне потерпевшего крушение в Белгородской области, найдены поражающие элементы украинской ракеты: часть из них застряла в обшивке, а многие пробили её насквозь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.