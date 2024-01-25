Французский военный раскрыл оружие ВСУ для удара по российскому Ил-76 с украинцами
France Info: Российский Ил-76 с украинцами был сбит из американского ЗРК Patriot
Самолёт Российских ВКС Ил-76 с украинскими военнопленными на борту могли сбить в Белгородской области из американского ЗРК Patriot, переданного ранее ВСУ, пишет France Info со ссылкой на информированного военного.
"По данным французского военного источника во France Info, разбившийся Ил-76 был сбит батареей ПВО Patriot американского производства, находившейся на вооружении украинской армии", — информирует радиокомпания.
Напомним, что авиакатастрофа с военно-транспортным Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Самолёт сбили украинские военные двумя ракетами иностранного производства. На борту находилось 65 украинских пленных, 3 сопровождающих из числа российских военных и 6 членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но после того, как стало известно о своих пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. А Владимиру Зеленскому понадобилось 14 часов на подготовку первого заявления о катастрофе.
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