На месте авиакатастрофы Ил-76 в Белгородской области найдены чёрные ящики

На месте катастрофы военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области найдены чёрные ящики. Об этом сообщает в четверг, 25 января, РИА "Новости" со ссылкой на представителей экстренных служб. Самописцы в хорошем состоянии, их уже передали следователям.