На месте авиакатастрофы Ил-76 в Белгородской области найдены чёрные ящики
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте катастрофы Ил-76. Фото © LIFE
На месте катастрофы военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области найдены чёрные ящики. Об этом сообщает в четверг, 25 января, РИА "Новости" со ссылкой на представителей экстренных служб. Самописцы в хорошем состоянии, их уже передали следователям.
"Обнаружены оба чёрных ящика — прибор регистрации параметров полёта и речевой самописец", — уточник собеседник агентства.
Напомним, что авиакатастрофа с военно-транспортным Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Самолёт сбила украинская армия двумя ракетами иностранного производства. На борту находилось 65 украинских пленных, 3 сопровождающих из числа российских военных и 6 членов экипажа. Никто не выжил. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но после того, как стало известно о пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. А сам Зеленский отреагировал на инцидент с крушением самолёта только через 14 часов после происшествия.