В Кремле назвали чудовищным актом уничтожение Киевом Ил-76, на котором пленные летели домой

Уничтожение российского военно-транспортного самолёта Ил-76 украинскими войсками — абсолютно чудовищный поступок, учитывая, что воздушное судно перевозило пленных бойцов ВСУ для дальнейшего возвращения их на родину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Обмен пленными — это процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, своих граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, — это чудовищный совершенно акт", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.