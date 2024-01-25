В Кремле назвали чудовищным актом уничтожение Киевом Ил-76, на котором пленные летели домой
Песков назвал чудовищным актом уничтожение Ил-76 с пленными под Белгородом
Уничтожение российского военно-транспортного самолёта Ил-76 украинскими войсками — абсолютно чудовищный поступок, учитывая, что воздушное судно перевозило пленных бойцов ВСУ для дальнейшего возвращения их на родину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Обмен пленными — это процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, своих граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, — это чудовищный совершенно акт", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
Военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными на борту упал под Белгородом 24 января около полудня. По данным Минобороны РФ, воздушное судно было сбито ВСУ с применением зенитно-ракетного комплекса. Сперва Киев никак не комментировал авиакатастрофу, чем сильно разозлил депутата Рады Алексея Гончаренко. И только в ночь на 25 января Владимир Зеленский разродился комментарием, призвав к международному расследованию. Тем временем власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа, а в авиагородке Оренбурга появился стихийный мемориал в честь лётчиков.
ТАСС / Огородник Андрей