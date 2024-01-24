В офисе Зеленского не нашли что сказать о сбитом Ил-76 с пленными бойцами ВСУ
Советник Зеленского Подоляк: Комментарии по крушению Ил-76 будут позже
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не стал комментировать ситуацию с крушением российского самолёта, который перевозил на обмен пленных ВСУ.
"Комментарии будут немного позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные", — приводит слова Подоляка агентство Reuters.
Напомним, российский самолёт был сбит сегодня, 24 января, над Белгородской областью. На борту находилось 65 пленных украинских военных. Примечательно, что в этот же день на обмен должен был лететь ещё один самолёт, который экстренно развернули после инцидента. Украинское издание, написавшее о причастности к крушению ВСУ, позже удалило эту информацию со своего сайта. А в Госдуме призвали объявить Незалежную государством-террористом на фоне произошедшего. Лайф сообщал о том, что самому молодому бойцу ВСУ, летевшему на самолёте, был всего 21 год. Также погиб боец ВСУ 48-летний Александр Шелин.
Shutterstock