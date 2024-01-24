Боец ВСУ выжил в подбитом танке и год ждал обмена, чтобы попасть в сбитый своими же Ил-76

Ещё одним погибшим на борту сбитого ВСУ Ил-76 военнопленным стал 48-летний Александр Шелин. В российский плен он попал после того, как смог выжить в танке, в который прилетел снаряд. О его судьбе рассказал SHOT.

Обмен Александра должен был состояться ещё в марте 2023 года, но в тот раз процедура была сорвана украинской стороной и её перенесли на будущее. Сегодня ВСУ вновь лишили своего товарища возможности вернуться домой, но на этот раз — навсегда.