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24 января, 13:54

Боец ВСУ выжил в подбитом танке и год ждал обмена, чтобы попасть в сбитый своими же Ил-76

SHOT: Боец ВСУ Шелин, погибший в крушении Ил-76, ждал обмена целый год

Погибший на борту сбитого украинскими войсками Ил-76 боец ВСУ Александр Шелин. Обложка © t.me / SHOT

Погибший на борту сбитого украинскими войсками Ил-76 боец ВСУ Александр Шелин. Обложка © t.me / SHOT

Ещё одним погибшим на борту сбитого ВСУ Ил-76 военнопленным стал 48-летний Александр Шелин. В российский плен он попал после того, как смог выжить в танке, в который прилетел снаряд. О его судьбе рассказал SHOT.

Обмен Александра должен был состояться ещё в марте 2023 года, но в тот раз процедура была сорвана украинской стороной и её перенесли на будущее. Сегодня ВСУ вновь лишили своего товарища возможности вернуться домой, но на этот раз — навсегда.

Шелин родился в Хмельницкой области и имел восемь классов образования. Служил он в девятом танковом батальоне.

Точка невозврата: Зачем ВСУ скрывают, что это они сбили Ил-76 с украинскими пленными
Точка невозврата: Зачем ВСУ скрывают, что это они сбили Ил-76 с украинскими пленными

Напомним, российский самолёт был сбит сегодня, 24 января, над Белгородской областью. На борту находилось 65 пленных украинских военных. Примечательно, что в этот же день на обмен должен был лететь ещё один самолёт, который экстренно развернули после инцидента. Украинское издание, написавшее о причастности к крушению ВСУ, позже удалило эту информацию со своего сайта. А в Госдуме призвали объявить Незалежную государством-террористом на фоне произошедшего. Также Лайф сообщал о том, что самому молодому бойцу ВСУ, летевшему на самолёте, был всего 21 год.

Юрий Лысенко
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