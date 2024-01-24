Точка невозврата: Зачем ВСУ скрывают, что это они сбили Ил-76 с украинскими пленными В качестве главной версии авиакатастрофы Ил-76 в Белгородской области отрабатывается удар ракетами ВСУ. На борту находился экипаж и 65 пленных украинцев, все они погибли. Украина зачем-то пытается скрыть свою причастность к удару. В чём может быть причина? 24 января, 12:23 Самолёт Ил-76. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

В полдень в российских СМИ появилась информация, что над Белгородом упал российский военно-транспортный самолёт Ил-76. На место немедленно выехали экстренные и спецслужбы, военные и губернатор Белгородской области.

Как развивались события с упавшим Ил-76

Как сообщили в Минобороны РФ, самолёт потерпел крушение около 11:00 по московскому времени в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, кроме них в самолёте находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

По данным телеграм-канала SHOT, более масштабной трагедии удалось избежать благодаря действиям пилота, который успел увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново в поле — наблюдатели на земле видели, как самолёт начал падать прямо на школу, но потом изменил курс.

Очевидцы сообщают, что перед падением они услышали два мощных хлопка в небе, а после падения ещё один. В это время за Ил-76 следовал ещё один борт с 80 пленными украинцами, его пришлось экстренно разворачивать, чтобы спасти им жизнь.

Почему самолёт был сбит

То, что обломки самолёта разлетелись на несколько километров, косвенно указывает на то, что Ил-76 был сбит. Кроме того, очевидцы публикуют фотографии с места падения, на которых отчётливо виден след от попадания ракеты.

Как пишет SHOT, от места трагедии до границы с Украиной менее 50 километров. При этом расчёты американских ЗРК Patriot, стоящие на вооружении ВСУ, могут сбивать цели на расстоянии до 100 километров. Следовательно, огонь мог вестись из Волчанского района Харьковской области.

Версию об атаке ракетами ПВО вскоре подтвердили сами украинцы. Одна из местных центральных газет — "Украинская правда" — опубликовала комментарий руководства ВСУ, в котором укровояки заявили, что упавший Ил-76 — "это их работа". Дескать, борт перевозил ракеты для зенитных комплексов С-300 — "из этих комплексов россияне часто бьют по Харькову и области".

В первые же минуты после того, как стало известно о падении Ил-76, украинские СМИ со ссылкой на источники в ВСУ начали бравировать тем, что борт сбили украинцы. Как только стало известно, что борт перевозил украинских военнопленных для обмена, сообщения из украинских медиа стали быстро пропадать. Фото © zn.ua

Как отреагировали на уничтожение Ил-76 в России

SHOT выяснил, что сегодня в Краснояружском районе Белгородской области между российской и украинской сторонами должен был состояться обмен пленными по формуле 192 на 192. Этот Ил-76 хорошо знаком украинским военным, так как уже неоднократно перевозил пленных вэсэушников.

Более того, российское командование заблаговременно уведомило украинскую сторону о дате, времени и маршруте следования Ил-76 с гражданами Украины на борту. Таким образом, трагедия с самолётом могла быть спланированной акцией режима Зеленского, не заинтересованного в обмене.







Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил SHOT, что после крушения Ил-76 в Белгородской области "теперь об обмене [российских и украинских военнопленных] речь идти не может".

По его словам, ВСУ намеренно сбили самолёт с собственными военнопленными, чтобы обвинить в этом Россию. Операторы ЗРК знали, куда летит самолёт, и не могли его спутать с какой-либо другой целью.

— Украина знала, кого везут. Самолёт был сбит либо "пэтриотами", либо тремя немецкими ракетами (IRIS-T SLM). Мировому сообществу пора открыть глаза: кому и зачем они помогают. Пора признать Украину террористическим государством, а её правящий режим — террористической ячейкой, — заявил российский депутат.

Председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Видео © t.me / SHOT

МИД РФ заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, сбив военно-транспортный самолёт Ил-76 с военнопленными украинской армии.

Опрошенные Лайфом эксперты сходятся во мнении, что украинское руководство прекрасно знало, кто летит в сбитом Ил-76, однако самолёт для ВСУ был важнее собственных солдат, так как каждый подобный транспортник стоит огромных денег и, сбив его, можно нанести ощутимый урон ВС РФ. А с собственными гражданами, вернувшимися из плена, могут возникнуть проблемы, так как многие из них за время, проведённое на российской территории, перестают быть нацистами и трезвее смотрят на причины конфликта.

— Это же не первый случай, когда ВСУ наносят удары по своим военнопленным. Так уже было в Донбассе (в июле 2022 года ВСУ нанесли ракетный удар по лагерю украинских военнопленных в посёлке Еленовка, вследствие которого погибло 53 и ранено 75 украинцев). Во многом это связано с тем, что многие украинские солдаты и офицеры идут на сотрудничество с Россией, которое, по сути, освобождает их от фашистского режима, подконтрольного НАТО. На это же указывают ситуации, когда из экс-военнопленных формируются новые подразделения Армии России. Речь идёт о борьбе самих украинцев, вышедших из-под контроля ВСУ, которые теперь сражаются за свободу своей страны совместно с Россией, — рассуждает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Что сейчас творится в украинских СМИ

На Украине "перемогу" праздновали всей страной, смакуя предыдущий налёт на российскую военную базу в Пскове, во время которого ВСУ удалось уничтожить два таких же самолёта. Впрочем, веселье длилось недолго. После того как выяснилось, что сбитый ими борт перевозил не ракеты, а украинских военнопленных, материалы из публичного доступа начали пропадать.

Первоисточник новости — "Украинская правда" — свою публикацию полностью переписал, оставив в конце статьи приписку, что ранее, дескать, считалось, что Ил-76 был сбит ВСУ. А спустя примерно час в издании вышла новая заметка, в которой указано, что "Минобороны Украины не смогло подтвердить информацию, что [российский] самолёт поразили украинские силы обороны", и сейчас министерство "выясняет информацию по поводу падения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области России".

Первоисточник — издание "Украинская правда", — стремясь сохранить лицо, исправил текст статьи, но добавил приписку, что ранее в материале указывалось, что самолёт сбили украинские военные. Фото © pravda

Зачем ВСУ сбили российский Ил-76 с украинскими пленными? 0 Это сделано специально: на пленных им наплевать, главное — дорогой самолёт Это был приказ Зеленского или украинских генералов Это была ошибка операторов ЗРК