За спиной ВСУ: Как западные СМИ пишут об уничтожении Ил-76 в небе над Белгородчиной Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о тупике, в котором оказалась "свободная" западная пресса, которой придётся говорить правду о том, что ВСУ сбили наш Ил-76 с украинскими военнопленными. 24 января, 14:04 Самолёт Ил-76. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

О трагедии написало абсолютное большинство западных СМИ. "Если подробности подтвердятся, это будет самый смертоносный инцидент за почти два года войны внутри международно признанных российских границ", — пишет Reuters. Кто-то даже не удивился тому, что это произошло именно в Белгородской области. "Белгородская область, граничащая с Украиной, является жизненно важным элементом российских линий снабжения. В течение нескольких месяцев она подвергалась массированным обстрелам и атакам беспилотников, включая ракетный удар по столице региона в декабре, в результате которого погибло 25 человек", — указывает британская The Guardian.

Однако издание не говорит о том, что удар был нанесён украинскими войсками. Не говорят об этом и другие медиа — лишь приводят соответствующие заявления российских официальных лиц, которые ставят под сомнение.

"Причина крушения не была ясна сразу, хотя высокопоставленные российские чиновники без предоставления каких-либо доказательств заявили, что самолёт был сбит украинскими войсками с применением ракет немецкого или американского производства. Ни одно из этих утверждений, как и касаемо находившихся на борту, не может быть проверено независимым образом", — указывает The Washington Post.

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Фото © ТАСС / Validated UGC video via AP

С такой же оговоркой вышла статья NBC. "NBC News не смогла независимо проверить, кто находился на борту самолёта и что стало причиной его крушения вблизи южного города Белгорода. Украинские официальные лица предостерегают от распространения "непроверенной информации", но не сразу предоставили дополнительные подробности", — сообщает издание.

А в CNN прямым текстом написали, что "не может независимо проверить его (депутата Госдумы Андрея Картаполова. — Прим. ред.) утверждение о том, что самолёт был сбит". В CNN добавили, что обратились "к нескольким источникам в правительстве Украины по поводу утверждений о том, что Украина несёт ответственность за сбитие самолёта, но не получили никаких комментариев".

И это важный момент. Западные СМИ, конечно, очень хотели бы опереться на украинскую точку зрения и развивать мысль в нужном направлении. Например, через версию о том, что русские сами подставили борт с пленными под удар украинской ПВО. Либо через версию о том, что русские сами сбили самолёт с пленными (поскольку им якобы нужна была провокация). Либо через версию о том, что пленных на борту не было, а были ракеты — и сейчас, мол, Москва пытается дискредитировать святое украинское руководство. Наконец, через какой-то другой фейк — но такой, который будет согласован украинской властью и выброшен в прессу в качестве официальной версии киевского режима.

А такой версии нет. Киевский режим молчит и лишь пишет, что "противник активно проводит специальные информационные операции, направленные против Украины, которые направлены на дестабилизацию украинского общества". По всей видимости, сейчас на Украине (а также в диалоге между киевским режимом и его внешними спонсорами) идёт поиск виноватых в трагедии, а также параллельно поиск козла отпущения. И ведущие западные СМИ просто боятся выдать непроверенную, несогласованную и не соответствующую будущей методичке версию. Ведь они, в отличие от украинских информпомоек, не смогут потом подтирать свои комментарии и удалять первоначальную реакцию на трагедию.

Обстановка у места крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. Фото © ТАСС / Павел Колядин

И на кону тут не просто сбитый самолёт с экипажем. "Вопрос военнопленных является чувствительным в обеих странах, — напоминает France24. — В 2022 году Россия и Украина обвинили друг друга в смертоносных бомбардировках тюрьмы в Еленовке, в которой содержались десятки пленных украинских военнослужащих. Президент Владимир Зеленский назвал инцидент "российским военным преступлением".

Если сейчас киевский режим признает или западные СМИ констатируют, что Украина убила своих собственных пленных (причём не каких-то анонимных — глава RT Маргарита Симоньян уже опубликовала список находившихся на борту украинских бойцов, которые вот-вот должны были оказаться дома), то это может вызвать серьёзные волнения в украинском обществе. А помноженные на сложную социально-экономическую ситуацию неприятные вопросы власти, беспросветность будущего, большие потери на фронте, отказ Зеленского устраивать выборы и начавшийся серьёзный конфликт внутри украинской элиты могут стать прологом к самому настоящему "майдану".

Не нужному всем тем силам, которые выступают за продолжение войны до последнего украинца. И очень нужному тем, кто стремится как можно скорее завершить конфликт через политико-дипломатическое урегулирование. На российских, естественно, условиях — других тут и быть не может.

Авторы Геворг Мирзаян