Стал известен возраст самого молодого военнопленного бойца ВСУ, летевшего на Ил-76

По информации канала, молодой человек проживал в Чернигове, занимался единоборствами и футболом, активно участвовал в околофутбольном движении (футбольный хулиганизм) и работал диджеем. Он окончил Черниговский колледж транспорта и компьютерных технологий ЧНТУ, а ещё сдавал автомобили в аренду, за что приобрёл в некоторых кругах репутацию мошенника и кидалы. Сам он, уже находясь в плену, рассказывал, что служил в армии простым контролёром на КПП.