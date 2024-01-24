Стал известен возраст самого молодого военнопленного бойца ВСУ, летевшего на Ил-76
SHOT: Самому молодому бойцу ВСУ на борту сбитого Ил-76 — Ивану Рою — был 21 год
Погибший при крушении самолёта Ил-76 военнопленный ВСУ Иван Рой. Обложка © t.me / SHOT
Самым молодым из погибших бойцов ВСУ на борту сбитого украинской армией Ил-76 был 21-летний Иван Рой. Об этом сообщает SHOT.
Погибший при крушении самолёта Ил-76 военнопленный ВСУ Иван Рой. Фото © t.me / SHOT
По информации канала, молодой человек проживал в Чернигове, занимался единоборствами и футболом, активно участвовал в околофутбольном движении (футбольный хулиганизм) и работал диджеем. Он окончил Черниговский колледж транспорта и компьютерных технологий ЧНТУ, а ещё сдавал автомобили в аренду, за что приобрёл в некоторых кругах репутацию мошенника и кидалы. Сам он, уже находясь в плену, рассказывал, что служил в армии простым контролёром на КПП.
Напомним, сегодня, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области ВСУ сбили российский Ил-76, перевозивший 65 пленных украинских военнослужащих. Помимо них на борту находились трое российских военных и пятеро членов экипажа. Позже стало известно, что сегодня должен был отправиться на обмен ещё один борт с украинскими пленными, но его экстренно развернули после падения первого. Сразу после случившегося украинские СМИ назвали падение Ил-76 работой ВСУ, но позже начали подчищать информацию о причастности Киева. Впрочем, в Сети остались доказательства. В Госдуме призвали объявить Украину государством-террористом, а также исключили переговоры с Киевом.