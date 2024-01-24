Разведка Украины случайно выдала довод в пользу убийства бойцов ВСУ со сбитого Ил-76

Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил о срыве обмена пленными между Москвой и Киевом без объяснения причин. Пресс-секретарь подтвердил, что он был запланирован на сегодня, 24 января, однако теперь не проводится.