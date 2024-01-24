Разведка Украины случайно выдала довод в пользу убийства бойцов ВСУ со сбитого Ил-76
Разведка Украины заявила о срыве обмена пленными с РФ, намеченного на 24 января
Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил о срыве обмена пленными между Москвой и Киевом без объяснения причин. Пресс-секретарь подтвердил, что он был запланирован на сегодня, 24 января, однако теперь не проводится.
"Могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен сейчас не происходит", — уклончиво сказал Юсов в беседе с "Радио Свобода"*.
Напомним, сегодня, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области ВСУ сбили российский Ил-76, перевозивший 65 пленных украинских военнослужащих. Помимо них на борту находились трое российских военных и пятеро членов экипажа. Позже стало известно, что сегодня должен был отправиться на обмен ещё один борт с украинскими пленными, но его экстренно развернули после падения первого. Сразу после случившегося украинские СМИ назвали падение Ил-76 работой ВСУ, но позже начали подчищать информацию о причастности Киева. Впрочем, в Сети остались доказательства. В Госдуме призвали объявить Украину государством-террористом, а также исключили переговоры с Киевом.
* Внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.
ТАСС / Александр Полегенько