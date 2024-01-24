В Оренбурге возник стихийный мемориал в честь погибших в Ил-76 лётчиков
Стихийный мемориал в Оренбурге в честь погибших при крушении Ил-76 лётчиков. Обложка © Telegram / SHOT
В авиагородке Оренбурга появился стихийный мемориал в честь лётчиков, погибших 24 января в сбитом украинскими военными Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил SHOT.
Почти весь экипаж самолёта был родом из этого города. Цветы к стеле с самолётом уже возложили сослуживцы погибших и курсанты Оренбургской школы юных космонавтов имени Гагарина.
Стихийный мемориал в Оренбурге в честь погибших при крушении Ил-76 лётчиков. Фото © Telegram / SHOT
Напомним, катастрофа с российским Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области. Воздушное судно было сбито ВСУ с помощью ракет Patriot или Iris-T из Харьковской области. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Никто не выжил. Генштаб ВСУ косвенно подтвердил причастность к крушению Ил-76, но про пленных умолчал. МИД РФ назвал удар по самолёту осознанным и спланированным терактом. Российская сторона созвала Совет Безопасности ООН на срочное заседание из-за произошедшей трагедии, однако председательствующая в СБ ООН Франция отказалась назначать встречу на 24 января.