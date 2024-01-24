В Оренбурге возник стихийный мемориал в честь погибших в Ил-76 лётчиков

В авиагородке Оренбурга появился стихийный мемориал в честь лётчиков, погибших 24 января в сбитом украинскими военными Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил SHOT.

Почти весь экипаж самолёта был родом из этого города. Цветы к стеле с самолётом уже возложили сослуживцы погибших и курсанты Оренбургской школы юных космонавтов имени Гагарина.