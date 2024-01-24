Лавров созвал СБ ООН на срочное заседание из-за сбитого Украиной Ил-76 со своими гражданами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о созыве Совета Безопасности (СБ) Организации Объединённых Наций (ООН) на срочное заседание в связи с атакой Украины на российский самолёт Ил-76, перевозивший военнопленных ВСУ к месту обмена. Он выразил надежду на то, что Франция как председатель выполнит свои обязательства как можно скорее.

Лавров сообщил о созыве СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки на Ил-76. Видео © VK / МИД России

"Мы запросили уже где-то около часа-полутора назад срочное заседание Совбеза ООН в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск. — Прим. Лайфа). Очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее. Не хотелось бы, чтобы повторилась история 2022 года, когда после инсценировки в Буче <…> британское председательство трое суток отказывалось созывать такое заседание", — объяснил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях СБ ООН.