Лавров созвал СБ ООН на срочное заседание из-за сбитого Украиной Ил-76 со своими гражданами
Лавров: Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки на Ил-76
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / АР / Yuki Iwamura
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о созыве Совета Безопасности (СБ) Организации Объединённых Наций (ООН) на срочное заседание в связи с атакой Украины на российский самолёт Ил-76, перевозивший военнопленных ВСУ к месту обмена. Он выразил надежду на то, что Франция как председатель выполнит свои обязательства как можно скорее.
Лавров сообщил о созыве СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки на Ил-76. Видео © VK / МИД России
"Мы запросили уже где-то около часа-полутора назад срочное заседание Совбеза ООН в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск. — Прим. Лайфа). Очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее. Не хотелось бы, чтобы повторилась история 2022 года, когда после инсценировки в Буче <…> британское председательство трое суток отказывалось созывать такое заседание", — объяснил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях СБ ООН.
Лавров обратил внимание на то, что Украина сразу же после крушения российского самолёта Ил-76 назвала это своей очередной победой. Позже киевские власти быстро стали заметать эти публикации под ковёр после выяснения факта присутствия на борту 65 пленных украинцев. Министр добавил, что сейчас в Незалежной пытаются придумать какие-то другие объяснения убийству своих же граждан.
Напомним, что катастрофа с российским Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области. Самолёт был сбит ВСУ ракетами Patriot или Iris-T из Харьковской области. На борту находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Никто не выжил. Генштаб ВСУ косвенно подтвердил причастность к крушению Ил-76, но про пленных умолчал.