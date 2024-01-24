Генштаб ВСУ косвенно подтвердил причастность к крушению Ил-76, но про пленных умолчал

Генштаб ВСУ косвенно признал причастность Киева к крушению военно-транспортного самолёта Ил-76 ВКС России в Белгородской области. Это следует из заявления, выпущенного украинским ведомством.

В сообщении говорится об участившихся обстрелах Харькова с российской стороны, и связано это якобы с увеличением поставок снарядов к границе с Украиной военно-транспортной авиацией. В Генштабе указали, что "отслеживают логистику поставок и точки запусков ракет". По всей видимости, исходя из этого в Киеве сделали вывод, что сбитый под Белгородом самолёт также перевозил вооружение.