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24 января, 15:32

Генштаб ВСУ косвенно подтвердил причастность к крушению Ил-76, но про пленных умолчал

Генштаб ВСУ косвенно подтвердил причастность Киева к крушению Ил-76 с пленными

Генштаб ВСУ косвенно признал причастность Киева к крушению военно-транспортного самолёта Ил-76 ВКС России в Белгородской области. Это следует из заявления, выпущенного украинским ведомством.

В сообщении говорится об участившихся обстрелах Харькова с российской стороны, и связано это якобы с увеличением поставок снарядов к границе с Украиной военно-транспортной авиацией. В Генштабе указали, что "отслеживают логистику поставок и точки запусков ракет". По всей видимости, исходя из этого в Киеве сделали вывод, что сбитый под Белгородом самолёт также перевозил вооружение.

При этом в тексте заявления нет ни слова про пленных бойцов ВСУ, которые были на борту транспортника. Но зато в украинском военном ведомстве добавили, что "будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки" снарядов.

В офисе Зеленского не нашли что сказать о сбитом Ил-76 с пленными бойцами ВСУ
В офисе Зеленского не нашли что сказать о сбитом Ил-76 с пленными бойцами ВСУ

Напомним, российский самолёт был сбит с украинской территории сегодня, 24 января, в небе над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, ВСУ выпустили по лайнеру две ракеты из Харьковской области. На борту находилось 65 пленных украинских военных. Киевское издание, написавшее о причастности к крушению ВСУ, позже удалило эту информацию со своего сайта. А в Госдуме призвали объявить Незалежную государством-террористом на фоне произошедшего.

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ТАСС / AP / Validated UGC video

Максим Плетнёв
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