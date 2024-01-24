Генштаб ВСУ косвенно подтвердил причастность к крушению Ил-76, но про пленных умолчал
Генштаб ВСУ косвенно подтвердил причастность Киева к крушению Ил-76 с пленными
Генштаб ВСУ косвенно признал причастность Киева к крушению военно-транспортного самолёта Ил-76 ВКС России в Белгородской области. Это следует из заявления, выпущенного украинским ведомством.
В сообщении говорится об участившихся обстрелах Харькова с российской стороны, и связано это якобы с увеличением поставок снарядов к границе с Украиной военно-транспортной авиацией. В Генштабе указали, что "отслеживают логистику поставок и точки запусков ракет". По всей видимости, исходя из этого в Киеве сделали вывод, что сбитый под Белгородом самолёт также перевозил вооружение.
При этом в тексте заявления нет ни слова про пленных бойцов ВСУ, которые были на борту транспортника. Но зато в украинском военном ведомстве добавили, что "будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки" снарядов.
Напомним, российский самолёт был сбит с украинской территории сегодня, 24 января, в небе над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, ВСУ выпустили по лайнеру две ракеты из Харьковской области. На борту находилось 65 пленных украинских военных. Киевское издание, написавшее о причастности к крушению ВСУ, позже удалило эту информацию со своего сайта. А в Госдуме призвали объявить Незалежную государством-террористом на фоне произошедшего.
ТАСС / AP / Validated UGC video