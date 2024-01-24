Минобороны России раскрыло, чем и откуда ВСУ нанесли удар по Ил-76
МО РФ назвало терактом киевского режима крушение Ил-76 в Белгородской области
Украинская армия нанесла удар по военно-транспортному Ил-76 из населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Об этом сообщила в среду, 24 января, пресс-служба Минобороны РФ.
"Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", — проинформировали в ведомстве.
По данным министерства, украинское руководство прекрасно знало, что на борту находились их же военнослужащие для запланированного обмена.
"Тем не менее нацистский киевский режим пошёл на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных", — отметили в пресс-службе.
Напомним, что авиакатастрофа с Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области, незадолго до этого над регионом была объявлена тревога ракетной опасности. Военно-транспортный самолёт был сбит ВСУ ракетами Patriot или Iris-T. На борту находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Никто не выжил.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ