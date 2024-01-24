Минобороны России раскрыло, чем и откуда ВСУ нанесли удар по Ил-76

Украинская армия нанесла удар по военно-транспортному Ил-76 из населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Об этом сообщила в среду, 24 января, пресс-служба Минобороны РФ.

"Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", — проинформировали в ведомстве.

По данным министерства, украинское руководство прекрасно знало, что на борту находились их же военнослужащие для запланированного обмена.

"Тем не менее нацистский киевский режим пошёл на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных", — отметили в пресс-службе.