"Война свиней у корыта": Медведев объяснил, зачем Киев сбил Ил-76 со своими гражданами
Медведев назвал уничтожение Ил-76 результатом внутриполитической борьбы в Киеве
Уничтожение самолёта Ил-76 с украинскими пленными стало результатом внутриполитической борьбы в Киеве. Таким мнением поделился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.
"История с уничтожением самолёта Ил-76 — результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Война свиней у корыта", — написал он.
Медведев назвал представителей киевского режима трезубыми уродцами, которые для сохранения собственной власти готовы с лёгкостью убивать своих же военнослужащих. Российский политик убеждён, что дальше будет только хуже.
"Будут нещадно бомбить свои города и сёла, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей. Тут для жовто-блакитных тварей нет никаких ограничителей, ведь на карту поставлено главное — власть и деньги", — добавил он.
Напомним, что авиакатастрофа с Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области, незадолго до этого над регионом была объявлена тревога ракетной опасности. По предварительным данным, военно-транспортный самолёт был сбит ВСУ тремя ракетами Patriot или Iris-T. На борту находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Никто не выжил.