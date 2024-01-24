"Война свиней у корыта": Медведев объяснил, зачем Киев сбил Ил-76 со своими гражданами

Уничтожение самолёта Ил-76 с украинскими пленными стало результатом внутриполитической борьбы в Киеве. Таким мнением поделился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

"История с уничтожением самолёта Ил-76 — результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Война свиней у корыта", — написал он.

Медведев назвал представителей киевского режима трезубыми уродцами, которые для сохранения собственной власти готовы с лёгкостью убивать своих же военнослужащих. Российский политик убеждён, что дальше будет только хуже.

"Будут нещадно бомбить свои города и сёла, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей. Тут для жовто-блакитных тварей нет никаких ограничителей, ведь на карту поставлено главное — власть и деньги", — добавил он.