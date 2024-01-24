В Госдуме заявили о "стадии отрицания" в Киеве после признания в убийстве собственных военных

Украинские журналисты и общественность переживают стадию отрицания вины за катастрофу Ил-76 в Белгородской области и пока не знают, что делать дальше. На этот факт обратил внимание депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, Киев поторопился с тем, чтобы выдать удар по самолёту за свою военную победу.

Пиарщики поторопились. Не знали, что на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых в Белгородскую область для обмена. Сейчас украинские СМИ находятся в стадии отрицания факта того, что сбили самолёт со своими же людьми. Но стадия принятия наступит, и наступит неизбежно", — приводит слова собеседника телеканал "360".

Парламентарий отметил, что украинская сторона не могла не знать о готовящемся обмене, но всё равно допустила огонь по своим, подтверждая нацистский характер киевского режима.