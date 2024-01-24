В Госдуме заявили о "стадии отрицания" в Киеве после признания в убийстве собственных военных
Депутат Колунов: В Киеве переживают "стадию отрицания" после удара по Ил-76
Украинские журналисты и общественность переживают стадию отрицания вины за катастрофу Ил-76 в Белгородской области и пока не знают, что делать дальше. На этот факт обратил внимание депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, Киев поторопился с тем, чтобы выдать удар по самолёту за свою военную победу.
Пиарщики поторопились. Не знали, что на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых в Белгородскую область для обмена. Сейчас украинские СМИ находятся в стадии отрицания факта того, что сбили самолёт со своими же людьми. Но стадия принятия наступит, и наступит неизбежно", — приводит слова собеседника телеканал "360".
Парламентарий отметил, что украинская сторона не могла не знать о готовящемся обмене, но всё равно допустила огонь по своим, подтверждая нацистский характер киевского режима.
Напомним, что авиакатастрофа с Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области, незадолго до этого над регионом была объявлена тревога ракетной опасности. По предварительным данным, военно-транспортный самолёт был сбит ВСУ тремя ракетами Patriot или Iris-T. На борту находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Никто не выжил.
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