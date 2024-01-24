МИД РФ назвал преднамеренным терактом удар по Ил-76: Украина знала маршрут 24 января, 15:48 Место падения Ил-76 после атаки со стороны ВСУ. Обложка © LIFE

Украинская атака на российский Ил-76, который перевозил к месту обмена военнопленных солдат ВСУ, является осознанным и спланированным терактом, который ещё раз доказывает недоговороспособность Киева. Об этом рассказали в МИД РФ.

"В Киеве прекрасно знали о готовящемся обмене. Знали, как и каким маршрутом будут доставляться военнопленные. Атака на самолёт была преднамеренной и осознанной акцией. Совершённый теракт наглядно демонстрирует недоговороспособность киевского режима", — отметили в ведомстве.

Там напомнили, что Украина не в первый раз расправляется со своими же военнослужащими, попавшими в российский плен. Так, более 50 человек погибли во время удара ВСУ по колонии в Еленовке в ДНР, где содержались пленные азовцы*. В МИД РФ пообещали, что все причастные к сегодняшней атаке на Ил-76 будут установлены и понесут ответственность.

В министерстве подчеркнули, что Киеву наплевать на человеческие жизни и даже собственные военнослужащие для Украины — это "расходный материал". Россия призывает мировое сообщество тоже решительно осудить теракт и другие преступления киевского режима, иначе "молчание будет означать поддержку его варварства и террористических повадок", добавляется в заявлении.

"Выпестованный США и их натовскими сателлитами преступный режим Зеленского представляет реальную и существенную угрозу не только России, но и самой Украине, её простым гражданам, всему миру. Находясь в агонии, он способен на самые чудовищные зверства", — резюмировали в МИД РФ.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Татьяна Миссуми