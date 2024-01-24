Кузнецова сравнила украинский режим с "Аль-Каидой" после катастрофы Ил-76

Украинский режим реализовал все устремления ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*, а западным странам пора прозреть относительно того, кого они финансируют и кому они помогают. Таким мнением поделилась в своём телеграм-канале в среду, 24 января, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"На Ближнем Востоке не получилось создать всемирную преступную организацию благодаря решительным действиям России. Поэтому международные трансграничные преступные группировки и террористы–радикалы реализовывают свои планы на Украине. А поставка оружия ВСУ — это вскармливание этой террористической химеры, которая угрожает не только России, но и Европе, всему миру", — рассуждает парламентарий.

По словам Кузнецовой, киевский режим доказал, что готов уничтожить всех и каждого в угоду своим целям, и удар по Ил-76 стал ещё одним доказательством причастности украинских властей к международному терроризму.

"Поэтому мы продолжим добиваться официального признания режима Зеленского террористическим", — резюмировала вице-спикер Госдумы.

Напомним, что авиакатастрофа с военно-транспортным Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области. Самолёт был сбит ВСУ ракетами Patriot или Iris-T. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Никто не выжил. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но после того, как стало известно о пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. По состоянию на 18:29 (мск) никто из украинских официальных лиц не дал пояснений относительно катастрофы.