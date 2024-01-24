"Засунули языки": Украинский депутат обрушил потоки гнева на Зеленского из-за молчания об Ил-76

Украинский депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко опубликовал жёсткий пост из-за отсутствия от Владимира Зеленского и его окружения комментариев относительно катастрофы Ил-76 с украинскими пленными на борту. По словам парламентария, сейчас в высоких кабинетах "делят должности" и раздумывают, на кого бы всё повесить "и следом уволить". При этом Гончаренко, нисколько не стесняясь в выражениях, признал, что из-за ситуации с Ил-76 Украина оказалась "в полной заднице", а в конце поста даже послал на три буквы тех, кто причастен к произошедшему, и тех, кто до сих пор не нашёл возможности выразить соболезнования семьям погибших военнослужащих.

"Вы можете меня оскорблять, писать всё что угодно, но того, что это тотальный ***, и что все сидят и молчат, и что мы в *опе, это не изменит. Что министр обороны Украины пропал, что офис президента пропал, что все, ***, засунули языки в *опу и сидят и молчат, просто смотрят и ждут, на кого бы всё свалить", — возмутился украинский депутат в "Телеграме".