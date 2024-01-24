Лайф узнал о героях с Ил-76, которые ценой жизни увели подбитый ВСУ самолёт от домов

Весь экипаж российского Ил-76 будет представлен к госнаградам посмертно за то, что до последнего уводил подбитый самолёт от жилых домов. Как выяснил SHOT, командир самолёта — 36-летний C. Беззубкин. Он окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. После тушения пожаров и службы в Сирии его уже представляли к госнаградам. У него остались жена и дочка.