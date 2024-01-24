Лайф узнал о героях с Ил-76, которые ценой жизни увели подбитый ВСУ самолёт от домов
Стали известны личности членов экипажа российского Ил-76, сбитого под Белгородом
Лётчики Беззубкин С. и Высокин А. Обложка © t.me / SHOT
Весь экипаж российского Ил-76 будет представлен к госнаградам посмертно за то, что до последнего уводил подбитый самолёт от жилых домов. Как выяснил SHOT, командир самолёта — 36-летний C. Беззубкин. Он окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. После тушения пожаров и службы в Сирии его уже представляли к госнаградам. У него остались жена и дочка.
41-летний А. Высокин — штурман воздушного судна. Он родился в Оренбурге, окончил Челябинский Краснознамённый военный авиационный институт штурманов. У него остались жена и двое детей. В составе экипажа также были помощник командира корабля В. Чмирев, бортинженер А. Пилуев, радист И. Саблинский и техник С. Житенев.
Напомним, что катастрофа с российским Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области. Самолёт был сбит ВСУ ракетами Patriot или Iris-T из Харьковской области. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Никто не выжил. Генштаб ВСУ косвенно подтвердил причастность к крушению Ил-76, но про пленных умолчал.