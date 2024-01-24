В Госдуме призвали представить погибших лётчиков Ил-76 к госнаградам
Депутат Соболев: Экипаж Ил-76 — герои и должны быть представлены к госнаградам
Лётчики самолёта Ил-76, в котором находилось 65 украинских военнопленных, достойны госнаграды. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев. По его словам, они вовремя среагировали и увели подбитый самолёт от населённого пункта.
Депутат Госдумы генерал Виктор Соболев. Видео © LIFE / Павел Баранов
При этом Соболев указал, что, вероятнее всего, представители украинской стороны не обратятся к России, чтобы забрать тела военных, которых они сами же расстреляли.
"Цинично, бессовестно вот так уничтожить своих людей. Я не знаю, как там у фашистов, они раненых бросают, погибших с поля боя не вытаскивают, вряд ли они запросят тела", — сказал депутат.
Напомним, сегодня, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области ВСУ сбили военно-транспортный самолёт, перевозивший 65 пленных украинских военнослужащих. Кроме того, на борту находились трое российских военных и пятеро членов экипажа. Позже стало известно, что сегодня должен был отправиться на обмен ещё один борт с украинскими пленными, но его экстренно развернули после падения первого. Сейчас украинские СМИ быстро подчищают информацию о том, что Ил-76 сбили ВСУ. В Госдуме призвали объявить Украину государством-террористом после чудовищного преступления.
LIFE / Павел Баранов