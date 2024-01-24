В Госдуме призвали представить погибших лётчиков Ил-76 к госнаградам

Лётчики самолёта Ил-76, в котором находилось 65 украинских военнопленных, достойны госнаграды. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев. По его словам, они вовремя среагировали и увели подбитый самолёт от населённого пункта.

Депутат Госдумы генерал Виктор Соболев. Видео © LIFE / Павел Баранов

При этом Соболев указал, что, вероятнее всего, представители украинской стороны не обратятся к России, чтобы забрать тела военных, которых они сами же расстреляли.