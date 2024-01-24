Франция отклонила запрос РФ на созыв заседания Совбеза в связи с крушением Ил-76
Франция, как председатель Совета Безопасности ООН, отклонила заявку России на созыв срочного заседания международного органа 24 января в связи с крушением Ил-76 под Белгородом. О решении Парижа сообщил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
По словам дипломата, европейское государство согласилось созвать Совбез лишь 25 января по времени Нью-Йорка (01:00 26 января мск). Тем самым Франция всячески пытается выиграть время для того, чтобы сбившая самолёт украинская сторона придумала "мало-мальски правдоподобное" оправдание, уверен он.
"Жаль, что некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества", — написал Полянский в телеграм-канале.
Военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными на борту рухнул в Белгородской области 24 января около полудня. По данным Минобороны, самолёт был сбит ВСУ с применением зенитно-ракетного комплекса. Киев никак не прокомментировал авиакатастрофу, чем сильно разозлил депутата Рады Алексея Гончаренко.
UN Photo / Manuel Elías