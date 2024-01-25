Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76
Опубликован список погибших членов экипажа военно-транспортного самолёта Ил-76, который был сбит ВСУ 24 января над Белгородской областью. Имена обнародованы в телеграм-канале аппарата губернатора и правительства Оренбургского региона.
"Военным самолётом Ил-76, разбившемся в Белгородской области, управлял экипаж из Оренбургской области. <…> Список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский", — говорится в сообщении.
Военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными на борту рухнул в Белгородской области 24 января около полудня. По данным Минобороны, самолёт был сбит ВСУ с применением зенитно-ракетного комплекса. Киев никак не прокомментировал авиакатастрофу, чем сильно разозлил депутата Рады Алексея Гончаренко. Только ночью 25 января глава киевского режима Владимир Зеленский прервал молчание и высказался о сбитом самолёте, призвав к международному расследованию.
ТАСС / Виноградов Сергей