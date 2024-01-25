Зеленский прервал молчание и высказался о сбитом ВСУ Ил-76

Украина намерена требовать проведения международного расследования инцидента с падением российского транспортного самолёта Ил-76 под Белгородом. Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский.

"Наше государство будет настаивать на международном расследовании", — отметил он.

По словам политика, СБУ уже занимается выяснением обстоятельств произошедшего. Производится сбор данных о судьбе бойцов ВСУ, которые находились в воздушном судне. Полученная информация будет передана союзникам Киева по каналу МИД, добавил Зеленский.