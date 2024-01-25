Регион

Уведомления отключены

24 января, 23:48

Зеленский прервал молчание и высказался о сбитом ВСУ Ил-76

Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76

Украина намерена требовать проведения международного расследования инцидента с падением российского транспортного самолёта Ил-76 под Белгородом. Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский.

"Наше государство будет настаивать на международном расследовании", — отметил он.

По словам политика, СБУ уже занимается выяснением обстоятельств произошедшего. Производится сбор данных о судьбе бойцов ВСУ, которые находились в воздушном судне. Полученная информация будет передана союзникам Киева по каналу МИД, добавил Зеленский.

МИД РФ назвал преднамеренным терактом удар по Ил-76: Украина знала маршрут
МИД РФ назвал преднамеренным терактом удар по Ил-76: Украина знала маршрут

"Нужно установить все чёткие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолёта произошло на российской территории — вне зоны нашего контроля", — отметил бывший комик в видеообращении.

Зеленский отреагировал на трагедию более чем через 14 часов, несмотря на косвенное признание Генштаба ВСУ в причастности к уничтожению Ил-76. Длительное молчание политика вывело из себя даже сторонника киевского режима в лице депутата Рады Алексея Гончаренко.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Катастрофа Ил-76
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров