Зеленский прервал молчание и высказался о сбитом ВСУ Ил-76
Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76
Украина намерена требовать проведения международного расследования инцидента с падением российского транспортного самолёта Ил-76 под Белгородом. Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский.
"Наше государство будет настаивать на международном расследовании", — отметил он.
По словам политика, СБУ уже занимается выяснением обстоятельств произошедшего. Производится сбор данных о судьбе бойцов ВСУ, которые находились в воздушном судне. Полученная информация будет передана союзникам Киева по каналу МИД, добавил Зеленский.
"Нужно установить все чёткие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолёта произошло на российской территории — вне зоны нашего контроля", — отметил бывший комик в видеообращении.
Зеленский отреагировал на трагедию более чем через 14 часов, несмотря на косвенное признание Генштаба ВСУ в причастности к уничтожению Ил-76. Длительное молчание политика вывело из себя даже сторонника киевского режима в лице депутата Рады Алексея Гончаренко.
Flickr / President Of Ukraine