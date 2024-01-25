Жена штурмана сбитого Ил-76 рассказала о страшном предчувствии в день трагедии

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Жена сообщила, что штурман подбитого Ил-76 был ветераном боевых действий в Сирии

25 января, 10:37
Алексей Высокин. Обложка © t.me / RT

Алексей Высокин. Обложка © t.me / RT

Штурман подбитого украинской ракетой Ил-76 Алексей Высокин был опытным работником. Он летал по заданию в Казахстан, когда там разгорелись массовые протесты зимой 2022 года, а также был ветераном боевых действий в Сирии. Об этом рассказала его жена Ольга в беседе с RT.

"У мужа есть много наград: медаль Нестерова, одна из самых важных в авиации, получал медаль "За заслуги перед Отечеством"... [Алексей был] правильных взглядов, никогда никого не обманывал и жил по совести. Очень любил летать и свои самолёты", — поделилась она.

По её словам, за ним вся семья ощущала себя как за каменной стеной. Высокин был замечательным супругом и прекрасным отцом, у пары подрастают две дочери 11 и 14 лет. Перед вылетом муж сообщил ей о предстоящем рейсе в Белгородской области. Ольга призналась, что узнала о крушении самолёта из новостей. И уже тогда почувствовала, что это он разбился. Но в ней всё равно теплилась надежда на то, что Высокин был на другом борту, который после катастрофы развернулся. Однако супруг так и не вышел на связь. Ольга всё ещё с трудом верит в случившееся, дочери тоже знают о гибели отца.

Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76
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Напомним, авиакатастрофа с Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области. Военно-транспортный самолёт был сбит ВСУ ракетами Patriot или IRIS-T. На борту находилось 65 украинских пленных, которых готовили к обмену, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Никто не выжил. Владимир Зеленский отреагировал на трагедию более чем через 14 часов, несмотря на косвенное признание Генштаба ВСУ в причастности к уничтожению Ил-76. В России подчеркнули, что разведка ВСУ была заранее уведомлена о маршруте полёта Ил-76 с пленными украинцами и даже подтвердила получение информации.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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