Жена штурмана сбитого Ил-76 рассказала о страшном предчувствии в день трагедии

Штурман подбитого украинской ракетой Ил-76 Алексей Высокин был опытным работником. Он летал по заданию в Казахстан, когда там разгорелись массовые протесты зимой 2022 года, а также был ветераном боевых действий в Сирии. Об этом рассказала его жена Ольга в беседе с RT.

"У мужа есть много наград: медаль Нестерова, одна из самых важных в авиации, получал медаль "За заслуги перед Отечеством"... [Алексей был] правильных взглядов, никогда никого не обманывал и жил по совести. Очень любил летать и свои самолёты", — поделилась она.

По её словам, за ним вся семья ощущала себя как за каменной стеной. Высокин был замечательным супругом и прекрасным отцом, у пары подрастают две дочери 11 и 14 лет. Перед вылетом муж сообщил ей о предстоящем рейсе в Белгородской области. Ольга призналась, что узнала о крушении самолёта из новостей. И уже тогда почувствовала, что это он разбился. Но в ней всё равно теплилась надежда на то, что Высокин был на другом борту, который после катастрофы развернулся. Однако супруг так и не вышел на связь. Ольга всё ещё с трудом верит в случившееся, дочери тоже знают о гибели отца.