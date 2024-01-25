Разведка ВСУ была официально предупреждена о полёте Ил-76 и подтвердила получение данных
Депутат Картаполов: ГУР ВСУ было заранее проинформировано о полёте Ил-76
Украинская сторона была официально проинформирована о полётном плане военно-транспортного самолёта Ил-76 с пленными ВСУ на борту за 15 минут до его выхода в зону. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во время пресс-подхода.
"Украинская сторона была официально, я подчёркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолёта в зону была передана им полная информация. Они её получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ. Что было дальше, вы все прекрасно знаете", — сказал парламентарий.
Напомним, что авиакатастрофа с военно-транспортным Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Самолёт сбила украинская армия двумя ракетами иностранного производства. На борту находилось 65 украинских пленных, 3 сопровождающих из числа российских военных и 6 членов экипажа. Никто не выжил. Украинская сторона сперва взяла на себя ответственность за произошедшее, но после того, как стало известно о пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. А сам Зеленский отреагировал на инцидент с крушением самолёта только через 14 часов после происшествия. Сегодня экстренным службам удалось найти чёрные ящики сбитого борта.
ТАСС / Минобороны РФ