Разведка ВСУ была официально предупреждена о полёте Ил-76 и подтвердила получение данных

Украинская сторона была официально проинформирована о полётном плане военно-транспортного самолёта Ил-76 с пленными ВСУ на борту за 15 минут до его выхода в зону. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во время пресс-подхода.

"Украинская сторона была официально, я подчёркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолёта в зону была передана им полная информация. Они её получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ. Что было дальше, вы все прекрасно знаете", — сказал парламентарий.