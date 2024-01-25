Песков согласился с Зеленским насчёт международного расследования, но не по Ил-76
Песков: Необходимо международное расследование преступлений киевского режима
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского, который сообщил о необходимости провести международное расследование из-за падения российского транспортного самолёта Ил-76 под Белгородом. Песков отметил, что необходимо проводить расследование преступных действий Киева.
"Если он (Зеленский. — Прим. Лайфа) имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно", — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Лайф писал, что Зеленский отреагировал на инцидент с крушением самолёта только через 14 часов после происшествия. До него падение прокомментировали в Генштабе ВСУ, где косвенно признали причастность к уничтожению Ил-76. Молчание Зеленского вызвало гнев у украинских политиков. Сам инцидент произошёл накануне, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области. Самолёт перевозил 65 пленных украинских военных. Никто из них не выжил. Экипаж также погиб, их список опубликовали власти Оренбургской области.
VK / Минобороны России