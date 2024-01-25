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25 января, 12:01

На месте крушения Ил-76 обнаружили, предположительно, обломки зенитной ракеты

ТАСС: У сбитого Ил-76 нашли обломки, предварительно, оставшиеся от ракеты

На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли обломки, которые, предположительно, могут быть элементами управляемой зенитной ракеты, сбившей самолёт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В настоящее время ведётся поиск любых фрагментов самолёта, металлических конструкций на большой территории. На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолёт. Они будут направлены на экспертизу", — сообщил собеседник агентства, добавив, что военные, следователи и криминалисты ищут останки металлических конструкций для сбора и анализа.

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Французский военный раскрыл оружие ВСУ для удара по российскому Ил-76 с украинцами

Напомним, что авиакатастрофа с военно-транспортным Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Самолёт сбили украинские военные двумя ракетами иностранного производства. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но после того, как стало известно о своих пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. А Владимиру Зеленскому понадобилось 14 часов на подготовку первого заявления о катастрофе.

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LIFE

Юрий Лысенко
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