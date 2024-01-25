На месте крушения Ил-76 обнаружили, предположительно, обломки зенитной ракеты

На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли обломки, которые, предположительно, могут быть элементами управляемой зенитной ракеты, сбившей самолёт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В настоящее время ведётся поиск любых фрагментов самолёта, металлических конструкций на большой территории. На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолёт. Они будут направлены на экспертизу", — сообщил собеседник агентства, добавив, что военные, следователи и криминалисты ищут останки металлических конструкций для сбора и анализа.