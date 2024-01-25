СКР завёл дело о теракте из-за сбитого Ил-76 с украинцами и поделился первыми выводами

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25 января, 17:01
Место падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © T.me / Следком

Место падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © T.me / Следком

Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте по делу о сбитом украинской ракетой самолёте Ил-76 ВКС РФ в Белгородской области, который перевозил пленных украинцев. Об этом сообщает СК РФ.

Место падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © T.me / Следком

"Следственным комитетом России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ "Террористический акт". Для расследования уголовного дела сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты", — уточнили в ведомстве.

При осмотре места падения лайнера найдены фрагменты человеческих тел и бортовые самописцы, последние отправлены на расшифровку, добавили в СК. Сейчас назначен ряд экспертиз, допрашиваются очевидцы трагедии, а также устанавливаются личности украинских военных, причастных к атаке на Ил-76.

"Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины", — подчеркнули в СК.

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Напомним, 24 января ВСУ нанесли удар по российскому Ил-76, который затем упал в Корочанском районе Белгородской области. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Все погибли. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства, их мог выпустить американский ЗРК Patriot. Предполагаемые обломки ракет уже найдены на месте катастрофы, также в обшивке самолёта остались поражающие элементы снарядов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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