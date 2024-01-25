СКР завёл дело о теракте из-за сбитого Ил-76 с украинцами и поделился первыми выводами
СК завёл уголовное дело о теракте по факту крушения Ил-76 в Белгородской области
Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте по делу о сбитом украинской ракетой самолёте Ил-76 ВКС РФ в Белгородской области, который перевозил пленных украинцев. Об этом сообщает СК РФ.
"Следственным комитетом России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ "Террористический акт". Для расследования уголовного дела сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты", — уточнили в ведомстве.
При осмотре места падения лайнера найдены фрагменты человеческих тел и бортовые самописцы, последние отправлены на расшифровку, добавили в СК. Сейчас назначен ряд экспертиз, допрашиваются очевидцы трагедии, а также устанавливаются личности украинских военных, причастных к атаке на Ил-76.
"Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины", — подчеркнули в СК.
Напомним, 24 января ВСУ нанесли удар по российскому Ил-76, который затем упал в Корочанском районе Белгородской области. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Все погибли. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства, их мог выпустить американский ЗРК Patriot. Предполагаемые обломки ракет уже найдены на месте катастрофы, также в обшивке самолёта остались поражающие элементы снарядов.