СКР завёл дело о теракте из-за сбитого Ил-76 с украинцами и поделился первыми выводами СК завёл уголовное дело о теракте по факту крушения Ил-76 в Белгородской области 25 января, 17:01 Место падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © T.me / Следком

Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте по делу о сбитом украинской ракетой самолёте Ил-76 ВКС РФ в Белгородской области, который перевозил пленных украинцев. Об этом сообщает СК РФ.

Место падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © T.me / Следком

"Следственным комитетом России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ "Террористический акт". Для расследования уголовного дела сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты", — уточнили в ведомстве.

При осмотре места падения лайнера найдены фрагменты человеческих тел и бортовые самописцы, последние отправлены на расшифровку, добавили в СК. Сейчас назначен ряд экспертиз, допрашиваются очевидцы трагедии, а также устанавливаются личности украинских военных, причастных к атаке на Ил-76.

"Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины", — подчеркнули в СК.

Авторы Татьяна Миссуми