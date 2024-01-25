Глава СПЧ обратился в ООН и Евросовет с требованием осудить Киев за сбитый Ил-76
Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить Украину за сбитый российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Он призвал их задействовать влияние и все возможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека.
"Украинским военным было прекрасно известно о том, что данный самолёт выполняет гуманитарную миссию и используется в рамках организации обмена пленными. Украина изначально признала атаку на российский самолёт. Эти действия не могут характеризоваться иначе как террористический акт, идущий вразрез с общепринятыми правилами и обычаями ведения войны", — заявил Фадеев.
Сегодня обращение направили верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент, а также Европейский совет.
Напомним, что авиакатастрофа с военно-транспортным Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но после того, как стало известно о своих пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. А Владимиру Зеленскому понадобилось 14 часов на подготовку первого заявления о катастрофе. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства. France Info узнало, что их мог выпустить американский ЗРК Patriot.
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