Глава СПЧ обратился в ООН и Евросовет с требованием осудить Киев за сбитый Ил-76

Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить Украину за сбитый российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Он призвал их задействовать влияние и все возможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека.

"Украинским военным было прекрасно известно о том, что данный самолёт выполняет гуманитарную миссию и используется в рамках организации обмена пленными. Украина изначально признала атаку на российский самолёт. Эти действия не могут характеризоваться иначе как террористический акт, идущий вразрез с общепринятыми правилами и обычаями ведения войны", — заявил Фадеев.