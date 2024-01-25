В селе под Белгородом устроили стихийный мемориал в память об экипаже Ил-76
В селе Яблоновом Белгородской области, которое ценой своей жизни спасли пилоты Ил-76, местные жители устроили памятный мемориал. К Вечному огню несут цветы, свечи и фото самолёта. Видео с места снял корреспондент Лайфа.
В селе Яблоновом под Белгородом устроили стихийный мемориал в память об экипаже Ил-76. Видео © LIFE
Напомним, что авиакатастрофа с военно-транспортным Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но после того, как стало известно о своих пленных на борту, попыталась всё отыграть назад. А Владимиру Зеленскому понадобилось 14 часов на подготовку первого заявления о катастрофе. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства. France Info узнало, что их мог выпустить американский ЗРК Patriot.
LIFE