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25 января, 23:48

Полянский предрёк Вашингтону и Берлину участь соучастников теракта с Ил-76

Дипломат Полянский: США и ФРГ рискуют стать соучастниками теракта против Ил-76

Если данные о применении американского или немецкого ЗРК при атаке на российский Ил-76 под Белгородом подтвердятся, Вашингтон и Берлин будут объявлены соучастниками теракта киевского режима. Такое предупреждение на заседании Совбеза ООН озвучил зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что предварительное обследование обломков сбитого транспортника указывает на попадание в самолёт зенитной ракеты. Она могла быть выпущена из комплексов Patriot или IRIS-T, которые США и Германия передали ВСУ.

"Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления", — отметил Полянский.

Фрагменты тел и самолёта: Опубликованы жуткие кадры с места крушения Ил-76
Фрагменты тел и самолёта: Опубликованы жуткие кадры с места крушения Ил-76

Между тем Пентагон пообещал проверить информацию о том, что Ил-76 с украинскими пленными на борту был уничтожен с помощью ЗРК американского производства. Ранее рядом с местом падения самолёта были обнаружены обломки ракеты, которые переданы на экспертизу.

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UN Photo / Laura Jarriel

Илья Пушкарев
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