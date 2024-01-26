Полянский предрёк Вашингтону и Берлину участь соучастников теракта с Ил-76

Если данные о применении американского или немецкого ЗРК при атаке на российский Ил-76 под Белгородом подтвердятся, Вашингтон и Берлин будут объявлены соучастниками теракта киевского режима. Такое предупреждение на заседании Совбеза ООН озвучил зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.

Дипломат подчеркнул, что предварительное обследование обломков сбитого транспортника указывает на попадание в самолёт зенитной ракеты. Она могла быть выпущена из комплексов Patriot или IRIS-T, которые США и Германия передали ВСУ.