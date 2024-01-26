Полянский предрёк Вашингтону и Берлину участь соучастников теракта с Ил-76
Дипломат Полянский: США и ФРГ рискуют стать соучастниками теракта против Ил-76
Если данные о применении американского или немецкого ЗРК при атаке на российский Ил-76 под Белгородом подтвердятся, Вашингтон и Берлин будут объявлены соучастниками теракта киевского режима. Такое предупреждение на заседании Совбеза ООН озвучил зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.
Дипломат подчеркнул, что предварительное обследование обломков сбитого транспортника указывает на попадание в самолёт зенитной ракеты. Она могла быть выпущена из комплексов Patriot или IRIS-T, которые США и Германия передали ВСУ.
"Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления", — отметил Полянский.
Между тем Пентагон пообещал проверить информацию о том, что Ил-76 с украинскими пленными на борту был уничтожен с помощью ЗРК американского производства. Ранее рядом с местом падения самолёта были обнаружены обломки ракеты, которые переданы на экспертизу.
UN Photo / Laura Jarriel