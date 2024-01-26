Пентагон: США проверяют данные об уничтожении Ил-76 американским оружием

В настоящий момент США не располагают информацией о том, применялось ли американское оружие для уничтожения российского Ил-76 под Белгородом. Эта информация проверяется, сообщила зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы видели эти сообщения, касающиеся ответственности, мы их проверяем, но у меня больше нет никаких данных на этот раз", — добавили в ведомстве.