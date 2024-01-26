Пентагон: США проверяют данные об уничтожении Ил-76 американским оружием
В настоящий момент США не располагают информацией о том, применялось ли американское оружие для уничтожения российского Ил-76 под Белгородом. Эта информация проверяется, сообщила зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы видели эти сообщения, касающиеся ответственности, мы их проверяем, но у меня больше нет никаких данных на этот раз", — добавили в ведомстве.
Несколькими часами ранее о причастности Вашингтона к авиакатастрофе высказались и в Госдепартаменте. Соединённые Штаты не имеют к трагедии никакого отношения, заверил заместитель начальника пресс-службы Ведант Пател.
Военно-транспортный Ил-76 рухнул под Белгородом 24 января. На борту самолёта находились украинские военнопленные, которые подлежали обмену на российских солдат. В Минобороны РФ произошедшее назвали терактом киевского режима. Эксперты допускают, что воздушное судно было сбито с помощью ЗРК Patriot американского производства.
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