Регион

Уведомления отключены

25 января, 19:55

В США заявили о непричастности к катастрофе российского Ил-76

В Госдепе заявили, что США никоим образом не причастны к крушению Ил-76

Вашингтон совершенно не причастен к крушению самолёта Ил-76 Минобороны РФ с украинскими военнопленными, произошедшему 24 января в Белгородской области. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Я с уверенностью могу сказать, что Соединённые Штаты не причастны к этому никоим образом", — сказал он на брифинге.

Фрагменты тел и самолёта: Опубликованы жуткие кадры с места крушения Ил-76
Фрагменты тел и самолёта: Опубликованы жуткие кадры с места крушения Ил-76

Напомним, 24 января ВСУ нанесли удар по российскому Ил-76, который затем упал в Корочанском районе Белгородской области. Все находящиеся на борту — 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа — погибли. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства, их мог выпустить американский ЗРК Patriot. Предполагаемые обломки ракет уже найдены на месте катастрофы, также в обшивке лайнера остались поражающие элементы снарядов. Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить Киев за сбитый самолёт.

Обложка ©

Unsplash / Kenny Eliason

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Катастрофа Ил-76
  • США
  • ВСУ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров