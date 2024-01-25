В США заявили о непричастности к катастрофе российского Ил-76

Вашингтон совершенно не причастен к крушению самолёта Ил-76 Минобороны РФ с украинскими военнопленными, произошедшему 24 января в Белгородской области. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Я с уверенностью могу сказать, что Соединённые Штаты не причастны к этому никоим образом", — сказал он на брифинге.