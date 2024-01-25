В США заявили о непричастности к катастрофе российского Ил-76
В Госдепе заявили, что США никоим образом не причастны к крушению Ил-76
Вашингтон совершенно не причастен к крушению самолёта Ил-76 Минобороны РФ с украинскими военнопленными, произошедшему 24 января в Белгородской области. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
"Я с уверенностью могу сказать, что Соединённые Штаты не причастны к этому никоим образом", — сказал он на брифинге.
Напомним, 24 января ВСУ нанесли удар по российскому Ил-76, который затем упал в Корочанском районе Белгородской области. Все находящиеся на борту — 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа — погибли. Предположительно, ВСУ сбили борт двумя ракетами иностранного производства, их мог выпустить американский ЗРК Patriot. Предполагаемые обломки ракет уже найдены на месте катастрофы, также в обшивке лайнера остались поражающие элементы снарядов. Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить Киев за сбитый самолёт.
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