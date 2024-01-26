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26 января, 14:06

СК установил точку запуска ракеты по Ил-76

СК подтвердил, что ВСУ атаковали Ил-76 из села Липцы Харьковской области

Зенитно-ракетное вооружение, из которого над Белгородской областью сбили Ил-76, находилось в селе Липцы Харьковской области. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России в пятницу, 26 января, подтвердив информацию Минобороны РФ.

Место крушения Ил-76 в Белгородской области. Видео © Telegram / Следком

"С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражён военно-транспортный самолёт, располагалось в селе Липцы Харьковской области", — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи продолжают осматривать место крушения самолёта. На телах погибших имеются характерные татуировки. Подобные символы были замечены на телах у многих представителей украинских вооружённых формирований, в частности полка "Азов"*.

Один из погибших в сбитом Ил-76 бойцов ВСУ попал в список на обмен с четвёртой попытки
Один из погибших в сбитом Ил-76 бойцов ВСУ попал в список на обмен с четвёртой попытки

Как сообщал Лайф, 24 января в Корочанском районе Белгородской области потерпел крушение российский Ил-76, перевозивший 65 украинских военнопленных. Также на борту находилось трое сопровождающих из ВС РФ и шестеро членов экипажа. Все погибли. Киев сразу взял ответственность за теракт, но позднее попытался отыграть назад, а Владимир Зеленский сделал первое заявление по трагедии лишь спустя 14 часов. Предположительно, при атаке ВСУ использовали иностранные ракеты, что, указывают в российском представительстве в ООН, может сделать страны Запада соучастниками. Сегодня в Москве началась расшифровка чёрных ящиков самолёта.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

ТАСС

Никита Осипов
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