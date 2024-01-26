СК установил точку запуска ракеты по Ил-76

Зенитно-ракетное вооружение, из которого над Белгородской областью сбили Ил-76, находилось в селе Липцы Харьковской области. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России в пятницу, 26 января, подтвердив информацию Минобороны РФ.

Место крушения Ил-76 в Белгородской области. Видео © Telegram / Следком

"С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражён военно-транспортный самолёт, располагалось в селе Липцы Харьковской области", — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи продолжают осматривать место крушения самолёта. На телах погибших имеются характерные татуировки. Подобные символы были замечены на телах у многих представителей украинских вооружённых формирований, в частности полка "Азов"*.