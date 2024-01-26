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26 января, 12:06

Один из погибших в сбитом Ил-76 бойцов ВСУ попал в список на обмен с четвёртой попытки

РИАН: Погибший в сбитом Ил-76 пленный попал в список на обмен с четвёртого раза

Украинский военнопленный Андрей Радушинский, который погиб в сбитом ВСУ самолёте Ил-76, попал в список на обмен с четвёртого раза, так как Киев несколько раз в этом отказывал. Запись последнего разговора мужчины с матерью опубликовало РИА "Новости".

"Мама, меня подают на обмен, а украинская сторона меня вычёркивает постоянно", — сказал военнопленный.

"Я знаю, сын, тебя три раза подавали на обмен", — ответила его мать.

Мужчина попросил близких бороться за него и обращаться в специальные организации для одобрения обмена. Также Радушинский отметил, что в России с ним обращаются хорошо.

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Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области потерпел крушение российский Ил-76, перевозивший 65 украинских военнопленных. Также на борту находилось трое сопровождающих из ВС РФ и шестеро членов экипажа. Все погибли. Киев сразу взял ответственность за теракт, но позднее попытался отыграть назад, а Владимир Зеленский сделал первое заявление по трагедии лишь спустя 14 часов. Предположительно, при атаке ВСУ использовали иностранные ракеты, что, указывают в российском представительстве в ООН, может сделать страны Запада соучастниками.

Обложка ©

Getty Images / Andre Alves

Никита Осипов
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