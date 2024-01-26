Один из погибших в сбитом Ил-76 бойцов ВСУ попал в список на обмен с четвёртой попытки

Украинский военнопленный Андрей Радушинский, который погиб в сбитом ВСУ самолёте Ил-76, попал в список на обмен с четвёртого раза, так как Киев несколько раз в этом отказывал. Запись последнего разговора мужчины с матерью опубликовало РИА "Новости".

"Мама, меня подают на обмен, а украинская сторона меня вычёркивает постоянно", — сказал военнопленный. "Я знаю, сын, тебя три раза подавали на обмен", — ответила его мать.