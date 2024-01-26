"Англичанка гадит": Военкор Коц указал на британский след в катастрофе Ил-76 под Белгородом

"Насколько я знаю, в случае с Ил-76 били с расстояния 95 километров. Это говорит о том, что Киеву всё-таки поставили дальнобойные ракеты. Это вооружение очень деликатное, и у меня, честно скажу, нет уверенности, что на пусковых установках за пультами сидят операторы, которые говорят по-украински или по-русски. Я скорее поверю в то, что эти операторы свободно изъясняются по-английски", — пояснил он.