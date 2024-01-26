"Англичанка гадит": Военкор Коц указал на британский след в катастрофе Ил-76 под Белгородом
Военкор Коц допустил, что самолёт Ил-76 могли сбить британские военные
Российский военно-транспортный самолёт Ил-76, разбившийся в Белгородской области, могли сбить иностранные инструкторы. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в эфире своей авторской программы на радио "Комсомольская правда".
"Насколько я знаю, в случае с Ил-76 били с расстояния 95 километров. Это говорит о том, что Киеву всё-таки поставили дальнобойные ракеты. Это вооружение очень деликатное, и у меня, честно скажу, нет уверенности, что на пусковых установках за пультами сидят операторы, которые говорят по-украински или по-русски. Я скорее поверю в то, что эти операторы свободно изъясняются по-английски", — пояснил он.
Журналист предположил, что речь может идти о штатных операторах либо ветеранах американской или, скорее всего, британской армии, которых Киев вряд ли может контролировать. По версии Коца, учитывая почерк из серии "англичанка гадит", катастрофа была провокацией именно Лондона. Причиной может быть желание на корню предотвратить любые возможности для контактов между Украиной и Россией, даже гуманитарных.
Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области потерпел крушение российский Ил-76, перевозивший 65 украинских военнопленных. Также на борту находились трое сопровождающих из ВС РФ и шестеро членов экипажа. Все погибли. Киев сразу взял ответственность за теракт, однако позднее попытался отыграть назад, а Владимир Зеленский сделал первое заявление по трагедии лишь спустя 14 часов. Предположительно, при атаке ВСУ использовали иностранные ракеты, что, указывают в российском представительстве в ООН, может сделать страны Запада соучастниками.
ТАСС / Валерий Шарифулин