Выступление представителя Украины на заседании Совета Безопасности ООН по крушению Ил-76 в Белгородской области является параноидальным. Такую характеристику дал первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно, как всегда, параноидальное и бредовое", — сказал дипломат.

Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своём выступлении назвала военно-транспортные самолёты "легитимной военной целью" и заявила, что российская сторона должна была обеспечить безопасность украинских военнопленных. При этом, по её словам, Киев не проинформировали о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных, хотя Россия говорила об обратном.

Полянский счёл, что украинский представитель, по всей видимости, получила установку "дальше врать и выгораживать киевский режим", ведь списки военных, которых везли на обмен, были опубликованы и доведены до сведения Киева, и отрицать это бессмысленно.