Полянский назвал бредовым выступление зампостпреда Украины в СБ ООН по Ил-76
Выступление представителя Украины на заседании Совета Безопасности ООН по крушению Ил-76 в Белгородской области является параноидальным. Такую характеристику дал первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно, как всегда, параноидальное и бредовое", — сказал дипломат.
Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своём выступлении назвала военно-транспортные самолёты "легитимной военной целью" и заявила, что российская сторона должна была обеспечить безопасность украинских военнопленных. При этом, по её словам, Киев не проинформировали о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных, хотя Россия говорила об обратном.
Полянский счёл, что украинский представитель, по всей видимости, получила установку "дальше врать и выгораживать киевский режим", ведь списки военных, которых везли на обмен, были опубликованы и доведены до сведения Киева, и отрицать это бессмысленно.
В своём выступлении Дмитрий Полянский предупредил США и ФРГ, что они рискуют стать соучастниками теракта против Ил-76. Это случится, если данные о применении американского или немецкого ЗРК при атаке на российский самолёт подтвердятся.
t.me / Постпредство России при ООН